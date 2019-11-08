Трамп предложит повысить возрастной лимит для покупки электронных сигарет

8 ноября 2019 22:14 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложит повысить минимальный возраст для покупки электронных сигарет с 18 до 21 года, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Будет лимит в 21 год или что-то в этом роде", - сказал Трамп журналистам.
По его словам, администрация обнародует планы по регулированию рынка электронных сигарет на следующей неделе.

Сейчас в США для покупки продуктов из табака и электронных сигарет требуется, чтобы покупатель в возрасте 18 лет или старше, хотя ряд штатов уже повысили лимит до 21 года.
Власти США ищут пути борьбы с эпидемией легочных заболеваний, связанных с вейпингом. По последним данным, погибли 39 человек, более 2 тысяч получили повреждения легких. В подавляющем большинстве случаев речь шла об употреблении смесей с марихуаной или витаминами, однако электронные сигареты также на подозрении. Кроме того, употребление электронных сигарет стремительно растет среди подростков - по последним данным, до 28% старшеклассников используют эти сигареты.

Крупнейший производитель электронных сигарет компания JUUL уже отказалась на фоне эпидемии от картриджей с фруктовыми вкусами и вкусом мяты, хотя оставила в своем ассортименте вкус ментола. Компания также обещала согласиться с мерами регулирования рынка, которые предложат федеральные власти.

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