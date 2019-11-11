США введут ограничения для авиакомпаний из Малайзии

11 ноября 2019 22:39 (UTC+04:00)

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) понизило рейтинг управления гражданской авиации Малайзии, тем самым запретив малайзийским авиакомпаниям расширение присутствия на американском рынке авиауслуг, свидетельствует опубликованное в понедельник решение регулятора, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Федеральное управление гражданской авиации, входящее в министерство транспорта США, выявило, что управление гражданской авиации Малайзии не соответствует стандартам безопасности Международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO) и поэтому пересмотрело его рейтинг до второй категории", - говорится в опубликованном FAA сообщении.

Понижение рейтинга, отмечается в сообщении, стало оценкой работы управления, а не отдельных малайзийских авиакомпаний, и оно не окажет влияния на уже разрешенные им полеты на территории США, но запрещает расширение их присутствия на американском авиарынке.

В ведомстве пояснили, что вторая категория в соответствии с проводимой FAA оценкой безопасностей международной авиации означает, что страна не обладает достаточными возможностями в одной или ряде областей, таких как "техническая экспертиза, подготовка персонала, ведение учета и (или) ведение проверок".

В FAA также уточнили, что проверка соответствия управления гражданской авиации Малайзии, которое с 2003 года обладало первой категорией, была проведена в апреле.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Помпео: США и России нужно искать сферы взаимных интересов
США 11 ноября 23:00
Ученые зафиксировали необычные гравитационные волны. Их источником может быть один объект
США 11 ноября 21:59
Трамп: все враги США "в страхе бегут"
США 11 ноября 20:53
США сохранили режим беспошлинной торговли для Узбекистана
Бизнес 11 ноября 12:55
Нефть дешевеет на фоне торговой неопределенности
Энергетика 11 ноября 10:02
В США открылся первый текстильный торговый дом Узбекистана
Бизнес 11 ноября 09:32
Лента новостей
Патриарх Кирилл посетит саммит религиозных лидеров в Баку
Политика 11 ноября 23:35
Ученые из Дублина исследуют методы оптимизации выработки водородной энергии с помощью AI
Европа 11 ноября 23:26
Помпео: США и России нужно искать сферы взаимных интересов
США 11 ноября 23:00
В Японии Microsoft повысила продуктивность труда на 40% при четырехдневной рабочей неделе
Другие страны 11 ноября 22:30
Ученые зафиксировали необычные гравитационные волны. Их источником может быть один объект
США 11 ноября 21:59
В Ирландии суд оставил под стражей обвиняемого в гибели 39 мигрантов
Европа 11 ноября 21:23
Трамп: все враги США "в страхе бегут"
США 11 ноября 20:53
Подавший в отставку глава МВД Боливии попросил убежища в посольстве Аргентины
Другие страны 11 ноября 20:34
Во Франции четыре человека пострадали при землетрясении
Европа 11 ноября 20:03