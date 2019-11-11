США введут ограничения для авиакомпаний из Малайзии

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) понизило рейтинг управления гражданской авиации Малайзии, тем самым запретив малайзийским авиакомпаниям расширение присутствия на американском рынке авиауслуг, свидетельствует опубликованное в понедельник решение регулятора, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Федеральное управление гражданской авиации, входящее в министерство транспорта США, выявило, что управление гражданской авиации Малайзии не соответствует стандартам безопасности Международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO) и поэтому пересмотрело его рейтинг до второй категории", - говорится в опубликованном FAA сообщении.

Понижение рейтинга, отмечается в сообщении, стало оценкой работы управления, а не отдельных малайзийских авиакомпаний, и оно не окажет влияния на уже разрешенные им полеты на территории США, но запрещает расширение их присутствия на американском авиарынке.

В ведомстве пояснили, что вторая категория в соответствии с проводимой FAA оценкой безопасностей международной авиации означает, что страна не обладает достаточными возможностями в одной или ряде областей, таких как "техническая экспертиза, подготовка персонала, ведение учета и (или) ведение проверок".

В FAA также уточнили, что проверка соответствия управления гражданской авиации Малайзии, которое с 2003 года обладало первой категорией, была проведена в апреле.

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