Помпео: США и России нужно искать сферы взаимных интересов

США и России нужно искать сферы взаимных интересов для сотрудничества, среди них может быть борьба с терроризмом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в понедельник американский госсекретарь Майкл Помпео, выступая в городе Чарлстон (штат Южная Каролина). Его выступление транслировал на своем сайте Госдепартамент.

Помпео подчеркнул, что обеим странам нужно "искать сферы, где они могут сотрудничать". "Когда я был директором ЦРУ (2017-2018 гг.), я работал в тесном сотрудничестве с моим коллегой из российской разведки. Вместе мы сорвали [террористический] заговор в Санкт-Петербурге и спасли жизни россиян и американцев. Мы сотрудничали в деле борьбы с терроризмом, пытаясь спасти жизнь людей, где это возможно", - сказал он, при этом подвергнув критике внешнюю политику России.

По его версии, президент России Владимир Путин является сторонником империализма, "который хотел бы вернуться в те дни, которые он помнит как молодой офицер разведки". Глава американского внешнеполитического ведомства утверждает, что Путин "руководит страной с экономикой, которая не растет и в которой не внедряются технические новшества таким же образом, как в Соединенных Штатах". Госсекретарь считает, что "Россия пытается оказать свое влияние" на ситуацию в Сирии и на Украине. "Центральной задачей" вашингтонской администрации Помпео назвал противостояние "российскому вмешательству" по всему миру.

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