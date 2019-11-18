США поддержали протесты в Иране

18 ноября 2019 01:29 (UTC+04:00)

США поддерживают народ Ирана в их мирных протестах и осуждают применение силы в отношении демонстрантов, говорится в распространённом в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В Иране идут протесты из-за повышения цен на бензин. Сообщалось, что в ходе акции в пятницу один человек погиб.

"Соединенные Штаты поддерживают иранский народ в их мирных протестах против режима, который должен был бы возглавлять его. Мы обсуждаем применение силы со смертельным исходом и жёсткие ограничения на связь, применяемые против демонстрантов", - отмечается в сообщении Белого дома США.

Ранее представитель МИД Ирана Аббас Мусави отмечал, что считает заявление США по протестам в Иране вмешательством в дела страны. До этого официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявила, что США осуждают якобы попытки властей Ирана отключить интернет в стране на фоне протестов, а также сообщила о поддержке США "многострадального иранского народа".

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