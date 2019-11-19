Власти Нью-Йорка начали расследование в отношении компании WeWork

19 ноября 2019 07:39 (UTC+04:00)

Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс начала расследование в отношении крупной американской компании WeWork, которая специализируется на сдаче помещений в аренду для бизнеса в США и других странах. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам его источников, генпрокурор намерена выяснить, допускало ли руководство WeWork нарушения с целью личного обогащения. Основателя и бывшего генерального директора WeWork Адама Ньюмана подозревают в том, что он сдавал принадлежащую ему недвижимость в аренду компании. В WeWork подтвердили, что получили от Джеймс запрос на предоставление данных и намерены сотрудничать с властями.

Газета The New York Times сообщила в воскресенье, что WeWork намерена в ближайшие дни уволить около 4 тыс. сотрудников. Общая численность ее персонала составляет примерно 12,5 тыс. человек. В последние месяцы компания столкнулась с серьезными финансовыми трудностями из-за череды неудачных сделок. Как сообщается на сайте WeWork, она работает примерно в 40 странах, в их числе Россия.

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