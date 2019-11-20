Delta Airlines прекратит перевозки пассажиров в Гаити с 2020 года

20 ноября 2019 08:25 (UTC+04:00)

Американская авиакомпания Delta Airlines после 10 лет осуществления пассажирских перевозок между США и Гаити совершит свой последний рейс в столицу карибской страны Порт-о-Пренс 9 января 2020 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил портал Haiti Libre.

Пресс-секретарь авиаперевозчика Сюзанна Терстон заявила изданию, что "решение было принято из-за пониженного спроса". Delta Airlines обслуживает рейсы между Нью-Йорком и Порт-о-Пренсом с 2009 года и между Атлантой и Порт-о-Пренсом с 2012 года. Компания в прошлом году вошла в число крупнейших в мире по числу перевезенных пассажиров.

Гаити, население которого составляет около 10,6 млн человек, является беднейшим государством Западного полушария. Ситуацию усугубило произошедшее в 2010 году землетрясение магнитудой 7,0. Тогда погибли, по разным данным, от 100 тыс. до 316 тыс. человек, более 300 тыс. пострадали, 1,3 млн остались без крова. Экономический ущерб составил $7,9 млрд.

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