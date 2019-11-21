Показания посла в ЕС подтвердили невиновность Трампа, заявили в Белом доме

21 ноября 2019 03:44 (UTC+04:00)

Показания посла США в ЕС Гордона Сондленда в ходе слушаний по импичменту в среду подтверждают невиновность президента Дональда Трампа, заявили в Белом доме, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Комитет палаты представителей по разведке вторую неделю проводит открытые слушания в рамках импичмента с бывшими и действующими официальными лицами. Демократы начали процесс импичмента против Д.Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в ответ на размораживание помощи провести расследование против своего политического оппонента — кандидата в президенты США Джо Байдена.

По мнению Белого дома, демократы в конгрессе вновь потерпели неудачу, пытаясь доказать, что Д.Трамп требовал от Украины "услугу за услугу".

Г.Сондленд в ходе слушаний по импичменту заявил, что, как ему кажется, размораживание помощи Украине и встреча Трампа с В.Зеленским зависели от начала расследования деятельности Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства украинских властей в выборы президента США 2016 года. Однако, как признал посол, Трамп в разговоре с ним отрицал, что такая увязка существует.

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