Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США

24 ноября 2019 20:04 (UTC+04:00)

Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее 77-летний Блумберг подал документы для участия в предварительных выборах (праймериз) от Демократической партии США в нескольких штатах, однако официальных заявлений на этот счет не делал.

На видео диктор вкратце рассказывает о Блумберге и его достижениях в качестве предпринимателя, создавшего тысячи рабочих мест, и на посту мэра Нью-Йорка, который он занимал три срока подряд в 2002-2013 годах. Одним из главных мотивов участия в будущих выборах называется противостояние президенту-республиканцу Дональду Трампу.

Ролик заканчивается словами "Майкла Блумберга в президенты!", после чего уже сам миллиардер говорит фразу "Я – Майкл Блумберг и я одобряю это обращение" (традиционная для политической рекламы США форма авторизации).

Победителя демократических праймериз утвердят летом 2020 года. Он бросит вызов Трампу, который намерен избираться на второй срок. Выборы пройдут 3 ноября 2020 года.

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