Трамп опубликовал фото, на котором он изображен в виде главного героя фильма "Рокки"

27 ноября 2019 22:02 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп опубликовал в среду на своей странице в Twitter отредактированную фотографию главного героя фильма "Рокки" с лицом главы вашингтонской администрации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Трамп не сопроводил изображение какими-либо пояснениями. Ранее он уже размещал на своей странице в этой соцсети отредактированные фотоснимки и коллажи, которые создавали его консервативные сторонники.

Американский лидер опубликовал изображение примерно через час после того, как он прибыл в свой гольф-клуб в штате Флорида. Президент вместе с семьей во вторник отправился в свое поместье "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич (штат Флорида) отмечать День благодарения.

Актер Сильвестр Сталлоне, сыгравший боксера Рокки Бальбоа в цикле фильмов об этом персонаже, в мае прошлого года посетил Белый дом. Тогда Трамп помиловал посмертно темнокожего боксера Джека Джонсона, осужденного более чем 100 лет назад.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Трамп опубликовал фото, на котором он изображен в виде главного героя фильма "Рокки"
  • Трамп опубликовал фото, на котором он изображен в виде главного героя фильма "Рокки"
Новости по теме
Экс-президента США Картера выписали из больницы после операции
США 21:25
Китай призвал США как можно скорее ответить на призывы России о продлении ДСНВ
Китай 16:28
В МИД Китая рассказали о позиции по поводу ДРСМД
Китай 15:20
Приключенческий боевик Эльмара Байрамова признан лучшим в Канаде (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 15:17
В США прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
США 13:10
Нефть дешевеет на данных API о росте запасов в США
Энергетика 10:24
Лента новостей
В Дрездене подтвердили кражу артефактов из сокровищницы "Зеленый свод"
Европа 22:34
В Госдепе назвали НАТО наиболее успешным альянсом в истории
США 22:15
В Непале 18 человек погибли после падения автобуса с обрыва
Другие страны 21:51
Такси врезалось в автобусную остановку в Москве
Россия 21:39
Экс-президента США Картера выписали из больницы после операции
США 21:25
У побережья Албании произошло землетрясение магнитудой 5,3
Другие страны 21:08
Создание международного транспортного коридора "Север-Юг" - историческое событие — Джавид Гурбанов
Экономика 21:02
Президент Ильхам Алиев сломал стереотипы кадровой политики, дав шанс молодежи — политолог
Политика 20:52
Постоянный нейтралитет Туркменистана: За долгосрочный мир и безопасность на планете
Туркменистан 20:15