Трамп заявил, что "Талибан" хочет заключить соглашение с США

28 ноября 2019 23:51 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг в Афганистане, что радикальное движение "Талибан" хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном, передает Trend соссылкой на ТАСС.

"Талибан" хочет заключить сделку. Посмотрим, заключат ли они", - приводит слова Трампа пресс-пул Белого дома на встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани. По словам американского лидера, США значительно сокращают численность контингента на афганской территории.

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