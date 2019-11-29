Трамп назвал условие для заключения соглашения с "Талибаном"

Президент США Дональд Трамп заявил, что радикальное движение "Талибан" стремится заключить мирное соглашение, но сделать это можно только через договоренности о прекращении огня, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Талибан" хочет заключить сделку, и мы встречаемся с ними, и мы говорим, что это должно быть сделано через прекращение огня. Они не хотели прекращать огонь. Сейчас они хотят прекращать огонь. И я верю, что это сработает", - сказал Трамп журналистам пула Белого дома в рамках незапланированного визита в Афганистан.

Ранее представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Как ожидалось, переговоры между правительством и талибами будут проходить в Осло. Однако после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.

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