Американский художник съел работу коллеги за 120 тысяч долларов

Американский художник Давид Датуна съел работу "Комик" итальянца Маурицио Каттелана на ярмарке современного искусства "Арт-Базель" в Майами-Бич. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал Miami Herald.

Этот экспонат — банан, приклеенный к стене скотчем — ранее продали коллекционеру из Франции за 120 тысяч долларов.

Датуна съел банан и назвал это перфомансом "Голодный художник". Полицейские вывели его из выставочного зала, но арестовывать не стали.

Арт-объект заменили на новый. Директор галереи Люсьен Террас заявил, что работу нельзя уничтожить, потому что "банан — это идея".

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