Блумберг заявил, что при победе на выборах вернет США в Парижское соглашение по климату

10 декабря 2019 03:56 (UTC+04:00)

Миллиардер Майкл Блумберг, объявивший ранее о вступлении в предвыборную гонку, намерен в случае избрания президентом США подписать указ о возвращении Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В качестве своего первого шага на посту президента я вернусь в Парижское соглашение", - написал он в понедельник в Twitter.

Блумберг также заявил о том, что намерен посетить стартовавшую 2 декабря в Мадриде 25-ю конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25), которая продлится до 13 декабря. "Я поеду на COP-25 в Мадрид, потому то туда не поедет президент Трамп", - отметил Блумберг.

В июне 2017 года Дональд Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. Он выразил мнение, что документ перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а выполнение положений этого договора может обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году. США после выхода из Парижского соглашения останутся единственным государством, которое не будет выполнять условия, прописанные в документе. 4 ноября 2019 года США запустили процесс выхода из соглашения, официально уведомив ООН.

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