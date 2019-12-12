США рассматривают возможность сокращения контингента в Афганистане

12 декабря 2019 06:38 (UTC+04:00)

Пентагон рассматривает возможность сокращения контингента в Афганистане. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил СШA Марк Милли.

"У нас есть много вариантов, это один из них", - сказал генерал, говоря о сокращении войск.

Министр обороны Марк Эспер, присутствовавший на слушаниях, это подтвердил. "Вкратце - да", - ответил он на соответствующий вопрос.

Милли сказал конгрессменам, что готов посвятить их в более подробные планы, но в закрытой для публики и прессы обстановке.

Около 13 тысяч военнослужащих США находятся в настоящее время в Афганистане, большинство из них входят в миссию НАТО, и около 5 тысяч занимаются контртеррористическими операциями.

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