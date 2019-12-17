Старейшая супружеская пара в мире отметила 80-ю годовщину свадьбы

17 декабря 2019 05:29 (UTC+04:00)

Старейшая супружеская пара в мире – 106-летний Джон и 105-летняя Шарлотта Хэндерсон, жители США – отметили 80-ю годовщину своей свадьбы, передает Trend со ссылкой а РИА Новости.

Как отмечает телеканал, в честь годовщины Джон покатал Шарлотт на двухместном автомобиле Roadster 1920 года выпуска и подарил ей букет цветов, повторив события их первого свидания. Супруги отметили этот памятный день в кругу семьи и близких, просматривая слайд-шоу с фотографиями пары за эти годы.

Будущие супруги познакомились в Университете Техаса в 1934 году и поженились в 1939 году.

Хендерсоны включены в Книгу рекордов Гиннесса как старейшая в мире супружеская пара.

"Они замечательная пара и пример очень счастливых людей в отношениях - они рады быть рядом друг с другом, путешествовать вместе и просто жить", - заявил двоюродный внук супругов Джейсон Фри.

Телеканал отмечает, что у обоих супругов крепкое здоровье, и они говорят, что секрет долголетия и счастливого брака кроется в умеренной жизни и взаимной любви.

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