В Майами сгорела яхта певца Марка Энтони

20 декабря 2019 04:45 (UTC+04:00)

Яхта известного американского певца Марка Энтони была уничтожена в результате пожара на пристани в Майами, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Яхта длиной почти 40 метров загорелась в среду вечером, в ее тушении принимали участие несколько десятков пожарных. Дым от пожара был виден из центра города.

Представитель певца заявила, что он "находится за границей и не комментирует (произошедшее)". По ее словам, два члена экипажа покинули яхту вовремя и находятся в безопасности.
Причина возникновения пожара не известна.

По данным телеканала, яхта Марка Энтони стоила около семи миллионов долларов, в ней было пять кают со спальными местами на 12 человек. На ней также располагалась зона для барбекю, джакузи, стоянка для гидроциклов и имелось спутниковое телевидение. Как сообщает портал TMZ, яхта была выставлена на продажу в этом году.

Помимо своей карьеры певца стиля "сальса" Энтони снимался в таких известных кинокартинах, как "Хакеры", "Воскрешая мертвецов" и "Гнев". Исполнитель был женат на популярной певице Дженнифер Лопес.

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