Трамп подписал законопроекты о финансировании работы правительства на $1,4 трлн

21 декабря 2019 08:34 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу пакет законопроектов о финансировании работы федерального правительства в 2020 финансовом году (начался в США 1 октября) в размере около $1,4 трлн. Об этом говорится в опубликованном пресс-службой Белого дома заявлении американского лидера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Утверждение документов президентом позволило избежать приостановки работы федерального правительства, которая могла произойти, если бы законопроекты не были приняты до наступления 21 декабря по местному времени.

Пакет законопроектов разделен на две части. В первую включены положения по здравоохранению и занятости, а во вторую - по оборонному, финансовому, торговому, научному и юридическому секторам.

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