В США считают "важным шагом" смертные приговоры по делу Хашкаджи

США считают вынесенные в Саудовской Аравии приговоры, в том числе к смертной казни, по делу убийства журналиста Джамаля Хашкаджи "важным шагом", заявил высокопоставленный представитель госдепа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее прокуратура Саудовской Аравии сообщила, что по обвинению в убийстве журналиста к смертной казни были приговорены пять человек, еще трое получили тюремные сроки по 24 года. Всего по делу проходили 11 человек.

"Сегодняшние приговоры стали важным шагом к привлечению к ответственности виновных в ужасном преступлении. Мы призвали Саудовскую Аравию начать справедливый и прозрачный судебный процесс, и мы будем продолжать это делать. Мы призываем к полной ответственности за убийство Хашкаджи с самого первого дня. Эти вердикты, как я уже сказал, являются шагом - важным шагом в этом процессе", - сказал представитель госдепа журналистам.

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