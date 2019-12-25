В США предвыборный штаб Блумберга отказался от услуг фирмы, нанимающей заключенных

25 декабря 2019 04:26 (UTC+04:00)

Предвыборный штаб бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, участвующего в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, отказался от услуг компании, в число сотрудников которой входят заключенные американских тюрем. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-службой штаба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее портал The Intercept сообщил, что сотрудники, которые проводят предвыборную кампанию Блумберга, пользуются услугами фирмы ProCom. Она является оператором нескольких центров приема звонков. Два таких центра созданы на базе тюрем в штате Оклахома. В них работают заключенные.

По словам источников The Intercept, женщины из числа заключенных одной из тюрем в Оклахоме обзванивали в рамках кампании Блумберга потенциальных избирателей в штате Калифорния. Во время разговора они не уточняли, что находятся в пенитенциарном учреждении.

Представители штаба Блумберга заверили, что не были осведомлены о применении труда заключенных. "Мы не знали об этом и никогда не допустили бы такого, если бы знали. Мы не считаем верной данную практику и прекратили взаимодействие с субподрядчиком, о котором идет речь", - говорится в заявлении. Представители его штаба заявили, что будут более тщательно проверять компании, которые привлекают для выполнения различных работ.

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