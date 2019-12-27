Главный юрисконсульт Boeing уходит в отставку на фоне скандала с 737 MAX

27 декабря 2019 04:23 (UTC+04:00)

Старший советник и юрисконсульт совета директоров компании Boeing Майкл Люттиг, который занимался юридическими вопросами, связанными с катастрофами Boeing 737 MAX в Эфиопии и Индонезии, объявил о намерении уйти в отставку в конце 2019 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в заявлении, опубликованном в четверг на сайте компании.

"Я всегда буду благодарен Boeing, ее совету директоров за возможность, привилегию служить этой великой компании и исключительным мужчинам и женщинам, которые вместе и составляют Boeing", - приводятся в заявлении слова Люттига. В свою очередь временно исполняющий обязанности гендиректора Boeing и ее финансовый директор Грег Смит поблагодарил советника за "выдающуюся службу, в особенности в последний, непростой для компании год".

Майкл Люттиг занимал пост генерального юрисконсульта Boeing с 2006 года, а в мае 2019 года вступил в должность старшего советника и юрисконсульта совета директоров компании.

23 декабря Boeing объявила о немедленной отставке генерального директора Денниса Меленберга на фоне скандала, связанного с приостановкой эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX. Его преемником назначен Дэвид Кэлхун, который приступит к исполнению своих обязанностей 13 января 2020 года.

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