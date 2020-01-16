Пентагон подписал контракт по гиперзвуковому оружию с Lockheed Martin

Подразделение министерства обороны США - Управление перспективных исследовательских проектов подписало с американской компанией Lockheed Martin контракт на выполнение третьего этапа работ по созданию гиперзвукового ударного ракетного вооружения OpFires стоимостью 31,9 миллиона долларов, сообщается в пресс-релизе концерна, размещенном на его сайте, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Управление перспективных исследовательских проектов заключило с компанией Lockheed Martin… контракт на сумму 31,9 миллиона долларов на программу интеграции систем третьего этапа работ по созданию системы вооружения (OpFires). OpFires предполагает разработку инновационной системы наземного базирования, позволяющей гиперзвуковой ускорительной глиссадной ракетной системе преодолеть продвинутую систему противовоздушной обороны противника и быстро поражать цели в сжатый период времени", - говорится в сообщении.

"Ракета OpFires имеет решающее значение для обеспечения армии США высокоманевренными решениями для быстрого реагирования для подавления вражеских угроз, способными действовать с наземных позиций, предсказать которые невозможно", - приводятся в сообщении слова директора по тактическим и ударным ракетным передовым программам Lockheed Martin Rockets and Fire Control Хэди Мурада.

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