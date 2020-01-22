Дональд Трамп заявил о несправедливом отношении ВТО к США

22 января 2020 17:41 (UTC+04:00)

Всемирная торговая организация (ВТО) несправедливо обращалась с США на протяжении многих лет, благодаря чему китайская экономика росла быстрыми темпами. С таким утверждением американский президент Дональд Трамп выступил в среду на пресс-конференции в Давосе по итогам поездки на Всемирный экономический форум, Trend со ссылкой на ТАСС.

"ВТО многие годы была несправедлива по отношению к США. Этим пользовались развивающиеся страны. Китай оказался на том месте, где он сейчас находится, благодаря ВТО", - отметил глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что делегация ВТО во главе с генеральным директором Роберту Азеведу может посетить Вашингтон в ближайшие две недели. "Мы собираемся сделать нечто значимое", - сказал президент США.

Американский лидер ранее неоднократно критиковал ВТО и заявлял, что готов распорядиться о выходе из организации, если та не улучшит свою работу. Он утверждал, что организация на протяжении многих лет предоставляла преференции Китаю.

Всемирная торговая организация была создана 1 января 1995 года на основе Генерального соглашения о тарифах и торговле, заключенного в 1947 году. Ее членами являются более 160 государств, с 2012 года к ВТО присоединилась Россия. Штаб-квартира организации находится в Женеве.

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