В Афганистане назвали причину крушения самолета ВВС США в Газни

29 января 2020 17:32 (UTC+04:00)

Причиной крушения американского военного самолета в афганской провинции Газни стали технические проблемы. Об этом, как сообщил афганский телеканал 1TV, заявил в среду представитель Управления гражданской авиации Афганистана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам директора подразделения по контролю за воздушным движением этого Управления Гулама Масума, американский военный борт "разбился из-за отказа двигателя". Он также указал, что "пилот самолета пытался совершить аварийную посадку в аэропорту города Шарана, административном центре провинции Пактика, граничащей с Газни".

Масум отметил, что сотрудники Управления гражданской авиации "находились в контакте с пилотом самолета с самого начала возникновения проблем на борту и направляли его в близлежащий аэропорт".

В понедельник утром в центральной провинции Газни на подконтрольной движению "Талибан" территории разбился самолет. Первоначально сообщалось, что это был гражданский лайнер авиакомпании Ariana Afghan Airlines, который летел из Герата в Кабул, но национальный авиаперевозчик опроверг эту информацию. Позднее телеканал TOLOnews сообщил, что самолет, судя по опознавательным знакам, принадлежал ВВС США. На место катастрофы был направлен афганский спецназ и спасательные отряды.

"Талибан" взяло на себя ответственность за крушение самолета. Талибы заявили также, что он принадлежит ВВС США и что среди погибших было несколько офицеров ЦРУ.

Как сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС официальный представитель американского военного ведомства, у Пентагона нет свидетельств того, что разбившийся в Афганистане самолет ВВС США был сбит, как это утверждают боевики "Талибан".

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