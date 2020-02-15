Facebook отменила конференцию в Сан-Франциско из-за вспышки коронавируса в КНР

Компания Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть, не будет проводить запланированную на начало марта конференцию в Сан-Франциско (штат Калифорния) из-за вспышки в китайском городе Ухань заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщила газета San Francisco Chronicle, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Международная конференция по маркетингу должна была начаться 9 марта и завершиться 12 марта. Как сообщил журналистам издания представитель Facebook Энтони Харрисон, мероприятие отменили "в целях предосторожности" из-за "опасности для здоровья людей, связанной с коронавирусом".

Представители туристической ассоциации города сообщили, что в 2021 и 2022 годах Facebook планирует проводить указанную конференцию. Согласно приведенным оценкам, она ежегодно приносит Сан-Франциско прибыль в размере около $11 млн.