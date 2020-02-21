Экс-советника Трампа Роджера Стоуна приговорили к трем годам и четырем месяцам тюрьмы

Суд в Вашингтоне в четверг приговорил американского политтехнолога Роджера Стоуна, являвшегося советником Дональда Трампа в период президентской избирательной кампании 2016 года, к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения за дачу ложных показаний, попытки помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивание свидетеля. Об этом сообщила телекомпания NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, после отбывания наказания Стоуна ожидает двухлетний испытательный срок и 250 часов общественных работ, кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере $20 тыс.

При этом она не согласилась с мнением главы Белого дома Дональда Трампа, ранее назвавшего дело в отношении своего экс-советника "позором". "Не было ничего несправедливого, сфабрикованного или позорного относительно расследования или преследования. По своей сути Стоун - неуверенный в себе человек, который жаждет внимания и безрассудно его привлекает к себе", - заявила судья.