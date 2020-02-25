Блумберг потратил уже более $500 млн на свою президентскую кампанию

Майкл Блумберг потратил уже более 500 миллионов долларов на свою президентскую кампанию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила в понедельник компания Advertising Analytics, которая занимается подсчетами оплаченного кандидатами рекламного времени.

"На данный момент общая сумма (рекламы) Блумберга по всем медиа — 509 512 884 доллара", - говорится в сообщении компании в Twitter.

Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка и в прошлом республиканец и независимый политик, претендует в настоящее время на выдвижение в президенты от Демократической партии. Состояние Блумберга оценивается более чем в 50 миллиардов долларов, и он финансирует свою кампанию самостоятельно. Блумберг до сих пор не участвовал в первичных выборах в штатах Айова, Нью-Гэмпшир и Невада, рассчитывая показать хороший результат в "супер-вторник" 3 марта, когда проголосует сразу 14 штатов.