Трамп поддерживает усилия Турции по деэскалации в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в ходе телефонного разговора о поддержке усилий Анкары по деэскалации на северо-западе Сирии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня президент Дональд Трамп поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Трамп выразил соболезнования и заявил об осуждении вчерашних атак, которые унесли жизни турецких военных в Сирии", — заявил представитель пресс-службы Белого дома Джуд Дир.

В Белом доме отметили, что "Трамп подтвердил поддержку усилий Турции по деэскалации ситуации на северо-западе Сирии и по предотвращению гуманитарной катастрофы". "Лидеры согласились, что сирийский режим, Россия и иранский режим должны остановить наступления до того, как больше невинных мирных жителей будут убиты или перемещены", — следует из распространенного комментария.