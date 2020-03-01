Американский авианосец вошел в Средиземное море

Американский авианосец USS Eisenhower прошел пролив Гибралтар и вошел в Средиземное море, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Корабль идет в сопровождении нескольких американских военных судов.

На сайте ВМС США отмечается, что группировка кораблей во главе с авианосцем Eisenhower проводит операцию по обеспечению безопасности на море в международных водах.

Командует авианосцем капитан Кайл Хиггинс.

Группировка включает в себя ракетные крейсеры USS San Jacinto и USS Vella Gulf, а также эсминцы DESRON 26 USS Stout , USS James E. Williams и USS Truxton.

Американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" заложили в 1970 году. Он принимал участие в операции "Буря в пустыне" в 1991 году.