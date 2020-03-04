В США опровергли данные о попытках сдержать реакцию Трампа на COVID-19

Пентагон опроверг во вторник публикацию газеты New York Times, в которой утверждалось, что министр обороны Марк Эспер просил военачальников помочь сдержать реакцию президента Дональда Трампа на распространение коронавируса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Газета опубликовала во вторник статью под заголовком: "Министр обороны предупредил командующих, чтобы они не устраивали Трампу сюрпризов по коронавирусу". В статье говорится, что Эспер на совещании по видео потребовал от командующих подразделений вооруженных сил сверять свои заявления с аппаратом Пентагона, чтобы не противоречить тому, как реагирует на вспышку вируса верховный главнокомандующий.

Однако Джонатан Рэт Хоффман, помощник министра обороны по связям с общественностью, назвал статью "опасной и неверной".

По его словам, Эспер, напротив, дал командирам "ясные и недвусмысленные полномочия" для принятия любых решений, необходимых для безопасности военнослужащих, работников и членов их семей.

Хоффман заявил, что лично присутствовал на видеоконференции и что Эспер совершенно точно не просил военачальников сверяться с Пентагоном при принятии подобных решений. "Эта статья (New York) Times — нечестное искажение со ссылкой на анонимные источники", - добавил представитель министерства.

В редакции газеты пока не отреагировали на заявления Пентагона.

Трамп публично называл страхи перед коронавирусом "жульничеством демократов", хотя впоследствии умерил свои выражения. В США отмечено уже больше 100 случаев нового вируса, девять человек скончались.