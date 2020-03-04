Байден выиграл праймериз в Северной Каролине, прогнозируют СМИ

Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл первичные выборы (праймериз) Демократической партии в штате Северная Каролина, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканалов, Байден обошел своего главного соперника по выборам сенатора Берни Сандерса.

Ранее СМИ выпустили прогноз, что Байден выиграл и другой крупный штат – Виргинию.

Во вторник в 14 штатах США проходят первичные партийные выборы (праймериз) среди кандидатов в президенты от Демократической партии, на них будет распределено 1344 делегатов. Выборы проходят в Алабаме, Арканзасе, Виргинии, Вермонте, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннеси, Техасе, Юте, а также в Американском Самоа. В Северной Каролине борьба велась за голоса 110 делегатов партийного съезда.

Для победы на съезде нужен как минимум 1991 голос делегата из 3979.

Ведущие СМИ США прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов.