В Пентагоне заявили, что у США есть различные варианты действий по Венесуэле

США 12 марта 2020 02:09 (UTC+04:00)
В Пентагоне заявили, что у США есть различные варианты действий по Венесуэле

Пентагон имеет различные варианты действий по Венесуэле, но привержен дипломатическому решению ситуации. Об этом заявил в среду на брифинге глава Южного командования (САУТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Кризис, нестабильность и страдания [населения] в Венесуэле продолжаются, около 5 млн человек бежали от незаконного режима Мадуро (так в США называют действующего президента Венесуэлы - прим. ТАСС), - утверждал он. - В Венесуэле действуют Россия, Китай, Иран и Куба <...>. Мадуро держится с помощью тысяч кубинцев, среди которых представители разведки и охраны, сотен русских, включая спецназ и технических советников по ПВО".

При этом Фоллер не привел в подтверждение своих слов конкретных фактов. Как ранее заявлял заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, российские военные специалисты приезжают в Венесуэлу на ротационной основе, никакого воинского контингента там нет.

"Наша цель состоит в дипломатическом решении, мы тесно работаем с Госдепартаментом. Дипломатическое и экономическое давление продолжается, - сказал адмирал. - У нас очень способные партнеры - Колумбия и Бразилия".

Глава командования сослался на недавние высказывания президента США Дональда Трампа, который заявил, что у Вашингтона "многое запланировано" относительно Венесуэлы. "Президент и другие [официальные лица] ясно заявили о различных вариантах. У нас есть различные варианты, но наша цель - поддерживать дипломатические усилия", - сказал Фоллер.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

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