Число случаев заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк достигло 421
Число случаев заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк достигло 421, написал в своем Twitter губернатор Эндрю Куомо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Ранее Куомо заявил, что число заболевших будет только расти.
В Уэстчестере число (заразившихся) выросло до 158, в городе Нью-Йорк - до 154, в округе Нассау - до 51, в округе Рокленд - 9 выявленных, в Саратоге - 3, в округе Саффолк - 28, в округе Алстер – 5, следует из записи.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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