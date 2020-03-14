Число случаев заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк достигло 421, написал в своем Twitter губернатор Эндрю Куомо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Куомо заявил, что число заболевших будет только расти.

В Уэстчестере число (заразившихся) выросло до 158, в городе Нью-Йорк - до 154, в округе Нассау - до 51, в округе Рокленд - 9 выявленных, в Саратоге - 3, в округе Саффолк - 28, в округе Алстер – 5, следует из записи.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.