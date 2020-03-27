В Госдепе считают, что КНР несет особую ответственность за помощь в борьбе с коронавирусом

Китай несет особую ответственность за оказание помощи другим странам в борьбе с распространением нового коронавируса. С таким утверждением выступил в четверг на брифинге директор отдела ресурсов иностранного содействия Госдепартамента Джеймс Ричардсон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я бы просто сказал, что на Коммунистической партии Китая лежит особая ответственность за оказание миру содействия, не связанного условиями и ограничениями, что она должна взять ответственность за имевшее место, как все понимают, сокрытие информации о случившемся в Ухане, - сказал сотрудник внешнеполитического ведомства США. - Думаю, все страны мира <...> должны иметь возможность получать высококачественную транспарентную помощь от любого донора, и мы бы призывали всех доноров, особенно Китай, который, как мы считаем, несет в данном деле особую ответственность, к предоставлению такого содействия".

"Мы не можем обременять имеющие финансовые трудности страны, сталкивающиеся с нынешней пандемией в дополнение к экономическим сложностям. Нам не следует просить их влезать в еще один долг, чтобы их население было здоровым", - сказал Ричардсон.

В свою очередь заместитель главы Агентства международного развития (АМР) США Бонни Глик, принимавшая участие в этом же брифинге, заявила, что в число "высокоприоритетных стран" в плане получения американской помощи в борьбе с новым коронавирусом вошли Афганистан, Ангола, Бангладеш, Вьетнам, Замбия, Зимбабве, Индонезия, Ирак, Казахстан, Камбоджа, Кения, Киргизия, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Нигерия, Пакистан, Таджикистан, Таиланд, Туркмения, Узбекистан, Филиппины, Эфиопия и ЮАР.