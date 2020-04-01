Власти США из-за коронавируса могут ввести запрет на въезд из Бразилии

Американские власти рассматривают возможность введения запрета на въезд иностранцев с территории Бразилии в связи с ухудшением там обстановки с распространением коронавируса. Об этом сообщил во вторник президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Бразилии не было проблем до недавнего времени, а сейчас у них начинается вспышка. Так что да, мы абсолютно точно рассматриваем возможность запрета", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных ограничениях въезда с территории стран Латинской Америки. "Мы рассматриваем несколько стран по мере того, как ситуация там усугубляется", - добавил американский лидер.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождавшихся массовыми гуляньями. К настоящему времени число инфицированных превысило 5,7 тыс. во всех 26 штатах и столичном федеральном округе страны, более 200 заболевших умерли, показатель смертности составляет 3,5%. По оценкам главы Минздрава, с апреля в Бразилии начнется резкий рост числа заболеваний, связанных с заражением коронавирусом, который будет длиться три месяца и стабилизируется к июлю. В августе власти страны ожидают постепенного снижения динамики заражений, в сентябре прогнозируется спад.