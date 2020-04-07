Президент UFC Уайт арендует частный остров для боев во время пандемии коронавируса

США 7 апреля 2020 10:20 (UTC+04:00)
Президент UFC Уайт арендует частный остров для боев во время пандемии коронавируса

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт планирует арендовать остров для проведения боев во время пандемии коронавируса. Комментарий Уайта приводит портал TMZ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

18 апреля пройдет поединок турнира UFC 249 между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи за временный титул чемпиона в легком весе. Изначально Фергюсон должен был провести титульный бой с действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым, но россиянин отказался от поединка из-за пандемии коронавируса. Изначально бой должен был пройти в Нью-Йорке, новое место проведения остается неизвестным.

"Через один-два дня я зарезервирую частный остров. Сейчас там строится необходимая инфраструктура. Там будут проводиться международные поединки, так как я не могу пригласить бойцов из других стран в США. Турниры будут проводиться без зрителей, мы будем тестировать бойцов [на коронавирус], чтобы быть на 100% уверенными, что они здоровы", - заявил Уайт.

Также он отметил, что тестироваться будут как бойцы, так и весь остальной персонал, который будет участвовать в проведении турниров. Турниры будут проводиться еженедельно.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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