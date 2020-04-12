Девин Букер стал победителем турнира среди игроков НБА по компьютерной игре NBA 2K

Защитник клуба Национальной баскетбольного ассоциации (НБА) "Финикс" Девин Букер стал победителем турнира среди игроков НБА по компьютерной игре NBA 2K20, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В финале он победил своего одноклубника Деандре Эйтона.

Всего в турнире, который стартовал 3 апреля, приняли участие 16 игроков НБА - Букер, Эйтон, Кевин Дюрант, Деррик Джонс, Трей Янг, Харрисон Барнс, Хассан Уайтсайд, Патрик Беверли, Донован Митчелл, Руи Хатимура, Майкл Портер, Андре Драммонд, Демаркус Казинс, Зак Лавин, Монтрезл Харрелл и Домантас Сабонис. Матчи транслировались на телеканале ESPN.

Победитель турнира получил возможность сделать благотворительное пожертвование на сумму в $100 тыс. для борьбы с коронавирусом от своего имени.