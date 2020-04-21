Более 1,4 тысячи человек скончались в США от коронавируса за сутки

Более 1,4 тысячи человек с коронавирусом скончались в США за последние сутки. Соответствующие данные приводит университет Джонса Хопкинса, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Всего в стране было зафиксировано 25249 новых случаев заболевания. Умерли 1433 человека.

Общее число заболевших коронавирусом в США составляет около 784 тысяч человек. Умерли более 42 тысяч, примерно 72 тысячи выздоровели.

По состоянию на понедельник, 20 апреля, случаи заболевания новым коронавирусом зарегистрированы более чем в 190 странах - это практически весь земной шар. По данным американского Института Джона Хопкинса, число заболевших COVID-19 по всему миру превысило 2,5 млн. Жертвами стали свыше 170 тыс. человек. Наибольшее количество летальных исходов зафиксировано в США, Италии, Испании и Франции.