Ученые в США выяснили, что гидроксихлорохин неэффективен при лечении коронавируса

Результаты применения противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения заразившихся коронавирусом демонстрируют его неэффективность. К такому выводу пришла группа американских исследователей, которые ознакомились с историей болезни 368 инфицированных. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, как сообщает агентство Associated Press (AP).

По информации агентства, противомалярийный препарат применялся по согласованию с пациентами в медицинских центрах, подчиняющихся министерству по делам ветеранов США. Ранее у всех пациентов было выявлено заражение коронавирусом. AP подчеркивает, что выводы группы исследователей к настоящему моменту не были изучены независимыми экспертами и не были опубликованы в медицинских изданиях.

Тем не менее, по данным AP, исследователи утверждают, что среди тех пациентов, которые принимали гидроксихлорохин, смертность составила 27,8%. Среди тех, кто принимал его в сочетании с антибиотиком Азитромицин, смертность составила 22,1%.

При этом из числа тех, в отношении кого врачи придерживались стандартного набора процедур для борьбы с осложнениями, вызванными коронавирусом, смертность составила 11,4%. AP отмечает, что, по словам исследователей, результаты их работы демонстрируют необходимость проведения клинических испытаний, а также тщательного изучения их результатов независимыми экспертами перед тем, как препарат будет одобрен для лечения инфицированных пациентов.

Ранее президент США Дональд Трамп активно высказывался в поддержку препарата. В начале апреля он сообщил, что США запасли более 29 млн доз гидроксихлорохина для апробирования в целях борьбы с коронавирусом. При этом противники президента обвиняли его в попытках "протолкнуть" средство, эффективность и безопасность которого в борьбе с коронавирусом пока не доказаны.