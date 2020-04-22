Эксперт считает, что вторая волна пандемии коронавируса в США может быть хуже первой

Вторая волна распространения коронавируса может начаться в США зимой и стать более тяжелой, чем нынешняя. Об этом во вторник в интервью газете The Washington Post заявил глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов Роберт Редфил, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Существует вероятность того, что новая атака вируса на нашу страну зимой станет еще более тяжелой, чем та, через которую мы только что прошли", - отметил он.

По словам Редфилда, США, возможно, придется одновременно столкнуться с эпидемиями коронавируса и сезонного гриппа, что станет колоссальной нагрузкой для системы здравоохранения.

Редфилд добавил, что федеральные власти и власти штатов должны использовать ближайшие месяцы для подготовки к возможной второй волне заболевания. В частности, по его мнению, следует максимально расширять масштабы тестирования на коронавирус и отслеживания контактов заразившихся.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 824 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 45 тыс. человек.