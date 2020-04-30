США с начала вспышки коронавируса выделили другим странам помощи на $500 млн

Соединенные Штаты с начала вспышки нового коронавируса выделили другим странам на борьбу с заболеванием более $500 млн помощи. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поскольку неконтролируемая вспышка COVID-19 [вызываемое новым коронавирусом заболевание] в зарубежных странах угрожает Америке, после вспышки COVID-19 правительство США выделило более $500 млн на помощь, непосредственно направленную на борьбу с пандемией", - отмечается в документе.

По данным внешнеполитического ведомства, с начала распространения заболевания в США прибыли 89 самолетов со средствами индивидуальной защиты, предназначенными для американских больниц. Было получено 5 млн респираторов класса N95, 812 млн медицинских перчаток, 107 млн хирургических масок, а также 15 млн хирургических халатов.

С 29 января Госдепартамент организовал более 750 рейсов с целью вернуть на родину свыше 71 тыс. американцев из более 100 стран.

1 апреля в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке прибыл самолет с медицинской помощью из РФ. Договоренность об отправке борта была достигнута во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 30 марта.