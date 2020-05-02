В NASA разработали новую модель аппаратов ИВЛ

Принципиально новую модель аппаратов ИВЛ разработали инженеры из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

По информации специалистов NASA, их аппараты легче собирать, чем уже существующие модели, для сборки требуется меньше деталей, более простым является и обслуживание аппаратов.

Новая модель, по мысли разработчиков, предназначена, в первую очередь. для лечения пациентов с COVID-19 в наиболее тяжелом состоянии.

Изобретение уже получило разрешение на использование от Управления по санитарному надзоры за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

31 декабря 2019 года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке нового типа коронавируса (вызывает болезнь COVID-19). Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Во всем мире установлено более 3 миллионов случаев заражения, умерли около 217 тысяч заболевших. В России зафиксировано 114 431 случаев заражения, 1 169 человек умерли, 13 220 вылечились.