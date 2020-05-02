Трамп внес кандидатуру Кейта Дейтона на должность посла в Украине

Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру главы Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (США), генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент США сообщает о внесении следующих кандидатур на должности. <...> Кейта Дейтона на должность чрезвычайного и полномочного посла на Украине", - отмечается в сообщении.

Дейтон за свою карьеру также служил военным атташе в посольстве в России, он владеет русским и немецким языками.