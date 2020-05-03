США намерены создать вакцину от коронавируса к январю 2021 года

Власти США рассчитывают разработать вакцину от нового коронавируса к январю 2021 года, но не могут гарантировать, что это удастся. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в субботу в эфире телеканала CNN директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

"Думаю, если все будет складываться удачно, то сделать это получится, - констатировал он, говоря о возможности разработки препарата к указанному сроку. - Но есть ряд ситуаций, при которых могут возникнуть затруднения". Фаучи отметил, что ранее власти США отобрали несколько перспективных проектов по созданию препарата.

Как сообщил в пятницу телеканал NBC со ссылкой на источники, на промежуточном этапе американские специалисты намерены протестировать не менее 14 "потенциальных вакцин от коронавируса".

Как пояснил Фаучи, не исключается, что неожиданно возникнут сомнения в безопасности применения вакцины. "Может оказаться, что она на самом деле не работает, не защищает людей", - добавил он. "Есть предположение, что она будет безопасна, эффективна, что мы сможем сделать это быстро. Думаю, все это не просто выполнимо, но, и, быть может, вполне вероятно", - пояснил он. Вместе с тем Фаучи подчеркнул, что не может "гарантировать это". Он заверил, что американские специалисты делают все возможное для разработки вакцины к январю.

Главный инфекционист США отметил, что ни одно государство на нынешнем этапе не может гарантировать создания "безопасной и эффективной вакцины". "Они могут проявлять осторожный оптимизм, но не могут давать гарантий", - сказал Фаучи. Он констатировал, что на создание препарата в США могут потребоваться минимум "сотни миллионов долларов".

Фаучи сообщил, что в разработке вакцины участвуют несколько американских ведомств. В их числе Национальные институты здравоохранения и Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов, входящие в структуру Министерства здравоохранения и социальных служб США, а также министерство обороны.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,13 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 66,3 тыс. человек.