Белый дом запретил членам группы по борьбе с пандемией давать показания Конгрессу

Белый дом запретил членам своей специальной группы по борьбе с распространением в США коронавируса давать показания Конгрессу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник газета The Hill.

Запрет, согласно ее данным, будет действовать в течение мая. Кроме того, администрация рекомендовала сотрудникам всех ведомств, отвечающих за борьбу с пандемией, также ограничить посещение слушаний. "Мы говорим ведомствам, что в этой беспрецедентной ситуации мы должны посвятить все силы борьбе с коронавирусом. На данном этапе нам действительно нужно, чтобы все занимались своим делом и отдавали приоритет работе, направленной на борьбу с коронавирусом", - заявил изданию представитель администрации высокого ранга.

Ранее The Hill сообщала, что Белый дом запретил давать показания в Конгрессе директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, который также входит в группу специалистов по борьбе с коронавирусом.