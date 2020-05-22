Цукерберг уверен, что 50% сотрудников Facebook будут работать из дома к 2030 году

Глава Facebook Марк Цукерберг рассчитывает, что к 2030 году половина штата его сотрудников будет трудиться в удаленном режиме. Об этом он сообщил в корпоративном видеообращении, которое показано в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Газета The Wall Street Journal отмечает, что такое решение глава Facebook принял с учетом успешной работы компании в условиях пандемии нового коронавируса, когда большинство сотрудников стали трудиться удаленно.

По словам Цукерберга, уже начиная с лета Facebook начнет набирать новых сотрудников, в первую очередь инженеров, которым на выбор будет предложено работать из дома или из офиса. При этом нынешние сотрудники компании с 2021 года смогут представить заявление, чтобы продолжить работу удаленно. Решение в каждом отдельном случае будет приниматься на основании показателей продуктивности. В настоящее время, указывает The Wall Street Journal, в компании работает около 45 тыс. человек.

Цукерберг отметил, что, по его подсчетам, к 2030 году от 30% до 50% персонала Facebook будет трудиться в удаленном режиме. Он уточнил, что для этого им необходимо будет освоить некоторые новые технологии и устройства, которые позволят эффективно организовать рабочий процесс вне офиса. Он также сообщил, что компания намерена создать несколько центров в крупных американских городах для того, чтобы в случае необходимости у сотрудников было место для проведения встреч и других мероприятий, требующих личного присутствия.

Большинство сотрудников Facebook были переведены на работу удаленно в конце марта, а в апреле Цукерберг заявлял, что компания будет в числе последних из тех, которые возобновят работу из офисов по окончании пандемии. 6 мая руководство Facebook разрешило всем сотрудникам по желанию продолжать работу из дома до конца года.

Большая часть офисов компании откроется не раньше 6 июля. Обязательные требования для работающих в офисах сотрудников будут включать проверку температуры тела и обязательное использование защитных масок в случае невозможности соблюдать социальную дистанцию.