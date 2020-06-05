Хакеры атаковали университет в США, где разрабатывается лекарство от COVID-19

Хакерская атака совершена на Калифорнийский университет в Сан-Франциско, сотрудники которого занимаются разработкой лекарства от заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг агентство Bloomberg.

По их словам, атака была совершена на текущей неделе, при этом они не уточнили, какая именно сфера их деятельности была затронута в результате действий хакеров. Об инциденте было доложено правоохранительным органам и экспертам по безопасности. Ведется расследование его обстоятельств, а также установление возможного ущерба университету. В настоящий момент, по словам представителей университета, следователи из соображений безопасности не раскрывают дополнительных подробностей о совершенной атаке.

Bloomberg подчеркивает, что Калифорнийский университет в Сан-Франциско является одним из ведущих в США в деле создания тестов на наличие антител к новому коронавирусу, а также в разработке и проведении клинических испытаний лекарства от вызываемого им заболевания COVID-19. Так, на его базе проходили тестирования противомалярийного препарата гидроксихлорохин.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что начал принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин после того, как в Белом доме были зафиксированы два случая заражения новым коронавирусом. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что по-прежнему не рекомендует использование гидроксихлорохина в качестве лекарства от COVID-19.

Многие специалисты в США считают, что эффективность гидроксихлорохина при борьбе с коронавирусом не доказана, а сам препарат может причинить серьезный вред организму. Трамп подчеркивал, что проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции каждый день, и анализы дают отрицательный результат.