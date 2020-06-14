Ученые считают, что коронавирус провоцирует развитие диабета и его осложнения

У заболевших коронавирусом возможность развития диабета выше, чем у здоровых, а у находящихся на ранних стадиях диабета возможны серьезные осложнения этого заболевания. С таким предостережением выступила международная группа ученых, объединившая ведущих специалистов в области изучения диабета из Лондонского королевского колледжа, Мельбурнского университета и некоторых других научных учреждений в рамках проекта CoviDiab Registry. Результаты их работы опубликованы в последнем выпуске американского медицинского журнала New England Journal of Medicine, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Взаимное влияние коронавируса и диабета

Клинические наблюдения группы выявили взаимное влияние коронавируса и диабета. С одной стороны, наличие диабета подразумевает повышенный риск развития серьезных осложнений у больных COVID-19, вплоть до смертельных исходов. Статистика свидетельствует, отмечают исследователи, что от 20 до 30% умерших из-за коронавируса, страдали сахарным диабетом.

С другой - вновь выявленные случаи диабета с аномальными эндокринными изменениями, включая серьезные, угрожающие жизни больных проявления, наблюдались у зараженных коронавирусом.

Как подчеркивают авторы проекта, до сих пор не ясно, каким образом вирус SARS-Cov-2, являющийся возбудителем COVID-19, осложняет течение диабета. Предыдущие исследования выявили пути воздействия протеина ACE-2, обеспечивающего проникновение SARS-Cov-2 в клетки человека, и показали, что вирус проникает не только в ткани легких, но также и в другие органы и системы человеческого организма, обеспечивающие метаболизм глюкозы, - поджелудочную железу, тонкий кишечник, липидные ткани, печень и почки.

Эндокринологи предполагают, что, проникнув в эти органы и ткани, коронавирус провоцирует многочисленные дисфункции в механизме обмена сахаров, вызывая своего рода эндокринный хаос.

Новый тип диабета?

"Диабет любого типа - очень серьезное хроническое эндокринное заболевание, - напоминает ведущий эксперт проекта CoviDiab Registry, профессор метаболической хирургии Лондонского королевского колледжа Франческо Рубино. - О серьезных осложнениях нам сейчас хорошо известно. Полученные данные о взаимоотношениях диабета и коронавируса пока не позволяют ученым дать полный ответ о влиянии коронавируса на углеводный метаболизм. Мы пока не знаем, является ли эта манифестация (начальные проявления заболевания - прим. ТАСС) диабета первого и второго типов, либо это диабет совершенно нового типа, пока не изученного".

Согласен с коллегой профессор-эндокринолог Мельбурнского университета, почетный президент Международной диабетической федерации Поль Циммет, который подтверждает, что "пока не известны механизмы возникновения диабета при инфицировании человека новым коронавирусом, а также то, что происходит с эндокринной системой после заражения COVID-19". "Так или иначе, - задается вопросом медик, - является ли вирус провокатором развития диабета?".

Характеризуя проект CoviDiab Registry, эндокринолог Лондонского королевского колледжа Стефани Амьель подчеркивает, что он "призван сконцентрировать все рутинные знания, которые помогут контролировать процесс выработки инсулина в организме человека, выявить причину появления резистентности инсулину, а также исследовать механизм выработки антител в ответ на инвазию коронавируса". "Также нам важно выяснить, как диабет взаимодействует с коронавирусом, - добавляет она. - Возможно, изучая COVID-19, ученые смогут открыть новые механизмы возникновения диабета".