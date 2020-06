Помпео обвинил Болтона во лжи и предательстве

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в четверг бывшего помощника главы государства по национальной безопасности Джона Болтона в распространении "откровенной лжи" и предательстве в связи с его книгой под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). Свое распространенное Госдепартаментом письменное заявление шеф американской дипломатии озаглавил "Я тоже был в той комнате", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я не читал книгу, но судя по опубликованным фрагментам, которые я видел, Джон Болтон распространяет неправду, полуправду и откровенную ложь, - считает руководитель внешнеполитического ведомства США. - Печально и опасно, что последняя публичная роль Джона Болтона - это роль предателя, который нанес ущерб Америке, нарушив свои священные доверительные отношения с ее народом". "Нашим друзьям по всему миру: вы знаете, что Америка президента [Дональда] Трампа - это сила добра в мире", - заключил Помпео.

В опубликованном в четверг интервью газете The Wall Street Journal американский лидер заявил, что считает очень хорошими свои взаимоотношения с госсекретарем, несмотря на то что Болтон ставит это под сомнение. Трампа спросили, как он расценивает опубликованный газетой The New York Times фрагмент книги своего экс-помощника, где говорится о том, что Помпео на первом в истории саммите США и КНДР в 2018 году назвал американского лидера треплом. "Сомнительно. У меня очень хорошие отношения с Помпео", - ответил президент.

Во вторник Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров. Власти США вменяют Болтону в вину нарушение обязательств о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, которые тот взял на себя, став помощником главы государства.

Книга должна была увидеть свет в марте, однако публикацию отложили сначала до мая, а потом до 23 июня. Критики считают, что Белый дом старается не допустить выхода полного текста мемуаров, чтобы предотвратить подрыв позиций президента в преддверии предстоящих в ноябре выборов. Трамп намерен добиваться на них переизбрания на пост главы государства.