Власти Миссисипи разрешили изменить флаг штата из-за протестов

Губернатор Миссисипи Тейт Ривз официально разрешил изменить флаг штата, так как в нем присутствовала символика Конфедерации, то есть объединения южных штатов США, поддерживающих рабство во времена Гражданской войны в XIX веке. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает CBS News.

Такое решение было принято на фоне протестов в США из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Около 55% жителей штата поддержали смену флага, согласно опросу торговой палатой государства.

«Флаг — это символ нашего настоящего, нашего народа и нашего будущего. По этим причинам нам нужен новый символ», — отметил Ривз.

Теперь жители Миссисипи смогут выбрать новый государственный флаг в ноябре.

Массовые антирасистские протесты и заявления происходят в западных странах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.