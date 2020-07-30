Трамп намерен лично выступить на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН

США 30 июля 2020 22:09 (UTC+04:00)
Трамп намерен лично выступить на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН

Президент США Дональд Трамп может стать единственным лидером, который выступит на Генассамблее ООН в сентябре лично. Об этом заявила в четверг постоянный представитель США при ООН Келли Крафт в ходе онлайн-дискуссии, организованной международным центром "Меридиан", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее председатель 74-й сессии Генассамблеи ООН Тиджане Мохаммад Банде сообщил, что государства-члены приняли консолидированное решение о том, что вместо личных выступлений лидеров стран в сентябре в зале Генассамблеи будут показаны их видеообращения. В то же время официально представителям стран не запрещено приезжать в Нью-Йорк на неделю высокого уровня, но в здании штаб-квартиры ООН действуют строгие карантинные ограничения.

"США как страна пребывания ООН вместе с генсеком и председателем Генассамблеи приняла решение, что она [неделя высокого уровня] пройдет в виртуальном формате", - сказала Крафт. "В то же время мы надеемся, что президент [США Дональд] Трамп сможет выступить на Генассамблее лично, он будет единственный, кто будет выступать в личном формате", - добавила она.

"Это 75-я годовщина ООН, поэтому важно, чтобы мы немного расширили виртуальный формат, - пояснила посол. - Мы будем фокусироваться на теме защиты прав человека, транспарентности и подотчетности".

Крафт также выразила надежду, что многосторонние мероприятия высокого уровня, которые обычно проходят во время недели высокого уровня, состоятся позже в течение 75-й сессии Генассамблеи ООН.

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